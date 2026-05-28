Ο καιρός την Παρασκευή 29/05/2026

Στους 25 με 26 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,περιορίζεται η αστάθεια με τη θερμοκρασία σε πτώση..

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές . Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Παράλληλα αίθριος καιρός προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται πρόσκαιρες βροχές το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει είναι πολύ μικρή. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπονται μεσημεριανές μπόρες στα δυτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα δυτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για το τριήμερο του Αγίου πνεύματος ο καιρός θα είναι γενικά καλός και σε στεριά και σε θάλασσα.