Ο καιρός την Πέμπτη 28/05/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η αστάθεια θα ενταθεί το επόμενο διήμερο αλλά ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα.

… Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 2 μποφόρ .

Επίσης μεσημεριανές μπόρες προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά, την Εύβοια, και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 31 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται μεσημεριανές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται λίγες βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά αναμένεται άστατος καιρός. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο και τη Στερεά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια εξακολουθούν τα καιρικά νέα να είναι ευχάριστα για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου πνεύματος.