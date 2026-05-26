Ο καιρός την Τετάρτη 27/05/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με τις μεσημεριανές μπόρες παρούσες, ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και Β/A άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μεσημεριανές απογευματινές μπόρες περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα λίγη συννεφιά αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός .Β/Α οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει λίγο τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες . Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά, την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Για τις επόμενες ημέρες, σταδιακά περιορίζεται η αστάθεια οδεύοντας για καλές καιρικές συνθήκες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.