Ο καιρός την Τρίτη 26/05/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα από νωρίς το πρωί σε αρκετές περιοχές, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 25 βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και θα έχει τοπικό χαρακτήρα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα, αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορείνα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι δε θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται αραιές νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες θα επικρατήσει ηλιοφάνεια ενώ στα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν Β, Β/Δ, έως 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα νότια του νησιού αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αίθριες καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άπνοια στον Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς.

Την Τετάρτη, το σκηνικό του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά. Μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας θα σημειωθεί κατά τόπους στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 5 μποφόρ.

Για τη συνέχεια της εβδομάδας, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι θα διατηρηθούν οι νεφώσεις, ενώ οι τοπικές μεσημβρινές και απογευματινές μπόρες θα εκδηλώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά.