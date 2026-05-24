Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 2

ALPHA NEWS

Ο καιρός τη Δευτέρα 25/5/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

26 βαθμούς  πάνω  από το μηδέν  κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, κορυφώνεται  ο κύκλος της αστάθειας με πιο ήπια φαινόμενα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα   στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 28  βαθμούς  και

Β/Α  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης από το πρωί  προβλέπονται βροχές  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, βροχές και καταιγίδες  περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Παράλληλα λίγη συννεφιά  προβλέπεται στις Κυκλάδες και λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6  μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια κυρίως το μεσημέρι αναμένονται  τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική  μετά το μεσημέρι  περιμένουμε λίγες βροχές. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 17 έως 27 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με σταδιακή βελτίωση. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Tην Τρίτη   προβλέπεται περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και αρκετή ηλιοφάνεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια με την  αστάθεια σαφώς ηπιότερη , ανεβαίνει και η θερμοκρασία.

Μεσημεριανό δελτίο 24/5/2026

Κεντρικό δελτίο 23/5/2026

Ο καιρός την Κυριακή 24/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 23/5/2026

Ο καιρός το Σάββατο 23/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 22/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 22/5/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 22/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 21/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 21/5/2026

