Ο καιρός το Σάββατο 23/05/2026

Στους 22 με 23 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού κορυφώνεται η αστάθεια το Σ/Κ με ακόμα πιο έντονα φαινόμενα.

Αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Από το πρωί προβλέπονται βροχές στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται από το πρωί στις Κυκλάδες και περισσότερες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται συννεφιά και το μεσημέρι βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική από το πρωί περιμένουμε βροχές και σταδιακά σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται το ίδιο ανοιξιάτικο μοτίβο με μπόρες και καταιγίδες.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιορίζεται ο άστατος καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.