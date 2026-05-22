Το Παίζω και Πολύ Άνδρας

Ο καιρός το Σάββατο 23/05/2026

Στους 22 με 23 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού κορυφώνεται η αστάθεια το Σ/Κ με ακόμα πιο έντονα φαινόμενα.

Αύριο Σάββατο  στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 28  βαθμούς  και  Β/Α  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Από το πρωί  προβλέπονται βροχές στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες  περιμένουμε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται από το πρωί στις Κυκλάδες και  περισσότερες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το  Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται συννεφιά και το μεσημέρι βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20  βαθμούς.

Στην Αττική  από το πρωί περιμένουμε βροχές και σταδιακά σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 14 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται το ίδιο ανοιξιάτικο μοτίβο με μπόρες και καταιγίδες.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια περιορίζεται ο άστατος καιρός  και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.

 

Κεντρικό Δελτίο 22/05/2026

