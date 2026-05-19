Ο καιρός την Τετάρτη 20/05/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζεται το ανοιξιάτικο μοτίβο με μεσημεριανές μπόρες και φυσιολογικές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το πρωί θα βρέχει στην Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο και σταδιακά λιγότερο στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως μέχρι το μεσημέρι τοπικές βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Επίσης αύριο, στην Κρήτη, ανήμερα της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης, ο καιρός δεν θα σταθεί σύμμαχος μέχρι το μεσημέρι για εκδηλώσεις μνήμης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού, αφού προβλέπονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι και πιθανή καταιγίδα .Β/Δ οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρή. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες με αστάθειες και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.