LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Γιατρός (Ε)

Ο Γιατρός (Ε)

01:00
ALPHA NEWS

Ο καιρός την Πέμπτη 21/05/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

Υψηλές θερμοκρασίες  σημειώθηκαν  και σήμερα το πρωί  αρκετές   σε  περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η αστάθεια θα έχει μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ημέρες με πιθανότητα για χαλάζι και κεραυνούς.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια  Ελλάδα μετά το μεσημέρι     αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 28  βαθμούς  και Β/Δ άνεμοι  μέχρι 5  μποφόρ .

Επίσης συννεφιές   προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες  περιμένουμε στη Στερεά ,την Εύβοια, και την Πελοπόννησο  και λίγες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27   βαθμούς και  Β/Δ  άνεμοι  μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα τοπικές νεφώσεις  αναμένονται  στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ  άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25  βαθμούς.

Επίσης  στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο και στα νότια του νησιού  προβλέπονται μεσημεριανές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 264  βαθμούς.

Στην Αττική  μετά το μεσημέρι περιμένουμε λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενείς οι  άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 14 έως 26  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά αναμένεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

Την  Παρασκευή  προβλέπεται έντονη  αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι  Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο  Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και την αστάθεια παρούσα.

Προηγούμενα

Μεσημεριανό δελτίο 20/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 20/5/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 20/05/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 20/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 19/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 19/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 19/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 19/5/2026

Κεντρικό Δελτίο 18/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 18/05/2026

Ο καιρός την Τρίτη 19/05/2026

Ο καιρός την Τρίτη 19/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 18/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 18/5/2026

Κεντρικό δελτίο 17/5/2026

Κεντρικό δελτίο 17/5/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 18/5/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 18/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 17/5/2026

Μεσημεριανό δελτίο 17/5/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ