Ο καιρός την Πέμπτη 21/05/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η αστάθεια θα έχει μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ημέρες με πιθανότητα για χαλάζι και κεραυνούς.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης συννεφιές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά ,την Εύβοια, και την Πελοπόννησο και λίγες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται μεσημεριανές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 264 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά αναμένεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπεται έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και την αστάθεια παρούσα.