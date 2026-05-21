Ο καιρός την Παρασκευή 22/05/2026

Στους 22 με 23 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,δυναμώνει η αστάθεια με βροχές , καταιγίδες ακόμα και χαλάζι.
Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .
Επίσης μεσημεριανές καταιγίδες προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Παράλληλα προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά και βροχές στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.
Παράλληλα λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και περισσότερες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.
Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται συννεφιά και το μεσημέρι βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε μετά το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς.
To Σάββατο προβλέπεται το ίδιο ανοιξιάτικο μοτίβο με μπόρες και καταιγίδες.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά .
Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.
Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με έντονα άστατο καιρό και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.