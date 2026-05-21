Ο καιρός την Παρασκευή 22/05/2026

Στους 22 με 23 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,δυναμώνει η αστάθεια με βροχές , καταιγίδες ακόμα και χαλάζι.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης μεσημεριανές καταιγίδες προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά και βροχές στο Ιόνιο και στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Παράλληλα λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και περισσότερες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται συννεφιά και το μεσημέρι βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε μετά το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπεται άστατος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπεται το ίδιο ανοιξιάτικο μοτίβο με μπόρες και καταιγίδες.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με έντονα άστατο καιρό και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.