Ο καιρός την Τρίτη 19/05/2026

Με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκίνησε η μέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, μεσημεριανή αστάθεια χαρακτηρίζει τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αναλυτικότερα, για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Παράλληλα, τοπικές βροχές περιμένουμε στη Στερεά Ελλάδα την Πελοπόννησο και στην Εύβοια. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 βαθμούς, με Β/Δ ανέμους έως 4 μποφόρ.

Επίσης, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Β/Δ 4-6 και πρόσκαιρα στα νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Την Τετάρτη προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Επιπλέον, οι άνεμοι Β, Β/Δ θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στην ηπειρωτική χώρα.