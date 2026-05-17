Ο καιρός τη Δευτέρα 18/5/2026

Η θερμοκρασία διατηρήθηκε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τις υψηλότερες πρωινές τιμές να καταγράφονται στην Κρήτη, όπου ο υδράργυρος έφτασε τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι γενικά αίθριος. Παροδικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά, ενώ στα βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς και οι άνεμοι Β, Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα αγγίξουν τους 27 βαθμούς και οι άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα νότια της Κρήτης αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ομοίως στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Την Τρίτη, ο καιρός θα ξεκινήσει με καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας Από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, δίνοντας πρόσκαιρες βροχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν Β, Β/Δ 3 με 5 και βαθμιαία στα νότια πελάγη 6 μποφόρ.

Και τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα παραμείνει σε ανοιξιάτικο μοτίβο, με τη θερμοκρασία κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δεν θα λείψουν, βέβαια, οι πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.