O καιρός την Κυριακή 17/5/2026

Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε η θερμοκρασία από το πρωί σε Κρήτη και Πελοπόννησο, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού σταδιακά βελτιώνονται οι συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται αίθριος καιρός.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς, με Δ, Β/Δ ανέμους που δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα νότια της Κρήτης αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι βορειοδυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά κυρίως μετά το μεσημέρι. Στον Θερμαϊκό οι άνεμοι θα κυμανθούν από 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Την Δευτέρα, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος. Ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Παρόμοιο ανοιξιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά ορεινά αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.