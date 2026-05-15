Ο καιρός το Σάββατο 16/5/2026

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν και σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει βροχές και καταιγίδες. Επίσης θα έχουμε και λίγη σκόνη στα νότια.

Πιο αναλυτικά αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης βροχές προβλέπονται και στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα από το πρωί περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και σταδιακά στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι και σκόνη αναμένονται στις Κυκλάδες και νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι νοτιάδες θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά , στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται συννεφιές και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπονται λίγες βροχές στη βόρεια Ελλάδα και αφρικανική σκόνη.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κυλίσει χωρίς καιρικές ακρότητες , με αστάθεια και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.