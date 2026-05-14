Ο καιρός την Παρασκευή 15/5/2026

Στους 22 με 23 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,διατηρούνται οι ανοιξιάτικες συνθήκες με μεσημεριανές βροχές και φυσιολογικές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μεσημεριανές βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο το Ιόνιο, τη Στερεά και στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Παράλληλα λίγες νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 242 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες βροχές. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπεται άστατος καιρός και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά.

Παράλληλα οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιορίζονται οι βροχές, και πέφτει η θερμοκρασία.