Ο καιρός την Πέμπτη 14/5/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες η άνοιξη δηλώνει παρόν με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα από το πρωί αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης μεσημεριανές βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στο Ιόνιο και μετά το μεσημέρι στη Στερεά ,την Εύβοια, το ανατολικό Αιγαίο και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βόρεια του νομού. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται άστατος καιρός. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπεται μεσημεριανή αστάθεια με βροχές στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες και την αστάθεια παρούσα.