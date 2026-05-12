Ο καιρός την Τετάρτη 13/5/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού επιστροφή στην Άνοιξη με περισσότερη αστάθεια και πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα, μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές και σταδιακά σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές το απόγευμα, προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Στερεά, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα λίγη συννεφιά αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Ν/Δ οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε μεσημεριανές και απογευματινές μπόρες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο, θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη, αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι N/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα ανατολικά και νότια πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες με αστάθειες και σκαμπανεβάσματα της θερμοκρασίας.