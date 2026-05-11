Ο καιρός την Τρίτη 12/5/2026

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού κορυφώνεται το κύμα ζέστης και σκόνης με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά και 32 βαθμοί προβλέπονται στο θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη συννεφιές και σκόνη αναμένονται στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και τη Στερεά . Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Όμοιες συννεφιά και σκόνη προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η Θερμοκρασία έως 28 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο και στα νότια αναμένεται σκόνη και νεφώσεις . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και σκόνη. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μεσημεριανή αστάθεια με λίγες βροχές .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές εκτός από τα βόρεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι δυτικοί και Β/Δ θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, πέφτει η θερμοκρασία, φεύγει η σκόνη, ενώ προβλέπονται και βροχές.