Ο καιρός τη Δευτέρα 11/05/2026

Ξεπέρασε τους 20 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε νησιωτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία ενώ θα έχουμε και εισροές σκόνης.

Αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε λίγες μπόρες μετά το μεσημερι κυρίως στα ορεινα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 2 μποφόρ.

Ακόμη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στη Στερέα και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 31 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Συννεφιά και σκόνη περιμένουμε στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα νότια της Κρήτης προβλέπεται λίγη συννεφιά και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και σκόνη. Ασθενείς οι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς.

Την Τρίτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και λίγη σκόνη.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια έρχονται περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.