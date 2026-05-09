Ο καιρός την Κυριακή 10/05/2026

22 βαθμούς πάνω από το μηδέν κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές πόλεις.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, υποχωρεί λίγο η σκόνη, αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα, μετά το μεσημέρι αναμένονται ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Τοπικές βροχές περιμένουμε στο Ιόνιο, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 2 μποφόρ.

Αντίθετα λίγη συννεφιά και σκόνη αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 3 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο και τα νότια της Κρήτης προβλέπονται λίγες νεφώσεις και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις με σκόνη. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς.

Συννεφιά αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπεται μεσημεριανή αστάθεια στα βόρεια ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και οι νότιοι τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με καλές καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και άλλο.