Μπαμπά, Σ΄αγαπώ! (E)

Ο καιρός το Σάββατο 09/05/2026

Υψηλές  θερμοκρασίες  κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με παρούσα τη σκόνη συνεχίζονται οι λασποβροχές  και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία  στους 25 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης ασθνενείς βροχές  προβλέπονται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα τοπικές λασποβροχές περιμένουμε στη  Στερεά. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και νότιοι άνεμοι  μέχρι 5  μποφόρ.

Αντίθετα νεφώσεις και σκόνη αναμένονται στις Κυκλάδες και  στα  Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι νοτιάδες  θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά , στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται συννεφιές και σκόνη.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις και σκόνη. Ασθενείς οι  άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 13  έως 26 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι .Ασθενείς  οι άνεμοι  στο  θερμαϊκό  ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπονται λίγες νεφώσεις και αφρικανική σκόνη.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι   θα αγγίξουν  τα 5  μποφόρ στο Ιόνιο.

Τέλος για τη  συνέχεια  η εβδομάδα ξεκινά με ακόμα πιο υψηλές θερμοκράσιες ενώ βροχές δεν προβλέπονται.

Κεντρικό Δελτίο 08/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 8/5/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 08/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 07/05/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 07/05/2026

Ο καιρός την Πέμπτη 07/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 06/05/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 06/05/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 06/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 05/05/2026

