Ο Γιατρός (Ε)

Ο καιρός την Παρασκευή 08/05/2026

Στους 23 με 24 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,έρχονται λασποβροχές ,σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας  !

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βορεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία  στους 18 βαθμούς  και νότιοι  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές  προβλέπονται και  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές λασποβροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά καταιγίδες στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι Β άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Παράλληλα  λίγες νεφώσεις  προβλέπονται  στις Κυκλάδες και  στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία αναμένονται συνεφφιά και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική  το μεσημέρι περιμένουμε  λασποψιχάλες.Νότιοι   άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 14 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες βροχές  . Ασθενείς οι  άνεμοι στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές στα βόρεια και σκόνη στα νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά .

Παράλληλα οι    άνεμοι θα αγγίξουν  τα 5 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη  συνέχεια με τη σκόνη παρούσα ανεβαίνει η θερμοκρασία .

