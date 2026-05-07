Ο καιρός την Παρασκευή 08/05/2026

Στους 23 με 24 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές νησιωτικές περιοχές .
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,έρχονται λασποβροχές ,σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας !
Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βορεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .
Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Παράλληλα τοπικές λασποβροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά καταιγίδες στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι Β άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .
Παράλληλα λίγες νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.
Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία αναμένονται συνεφφιά και σκόνη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.
Στην Αττική το μεσημέρι περιμένουμε λασποψιχάλες.Νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες βροχές . Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.
To Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές στα βόρεια και σκόνη στα νότια.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά .
Παράλληλα οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.
Τέλος για τη συνέχεια με τη σκόνη παρούσα ανεβαίνει η θερμοκρασία .