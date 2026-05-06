Ο καιρός την Πέμπτη 07/05/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί σε αρκετές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία και έρχεται και σκόνη .Οι βροχές δεν θα είναι αξιόλογες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές βροχές περιμένουμε το μεσημέρι και το απόγευμα στη Στερεά και την Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 25βαθμούςκαιάνεμοιμέχρι 74μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα2μποφόρκαι το θερμόμετρο θα φτάσει τους24βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται αίθριος καιρός .Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από12έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές το μεσημέρι. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 23βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται λασποβροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7μποφόρστο Ιόνιο.

Τέλος για τη συνέχεια ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα με την αφρικανική σκόνη παρούσα.