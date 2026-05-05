Ο καιρός την Τετάρτη 06/05/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες με τη θερμοκρασία όλο και να ανεβαίνει.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 2 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα συννεφιές περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένονται ασθενείς βροχές στα κεντρικά και βόρεια

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ στα πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα ενώ θα έρθει και σκόνη.