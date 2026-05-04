Ο καιρός την Τρίτη 04/05/2026

Παγετός μέσα στο Μάη κατέγραψαν και σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Σε ο,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού μετά την πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία επιστρέφουμε στην άνοιξη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης αίθριος ουρανός προβλέπεται στον θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη μπόρες μετά το μεσημέρι αναμένονται στην ορεινή Πελοπόννησο και τη Στερεά . Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς και άνεμοι έως 4 μποφόρ.

Αντίθετα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό .Η Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Ασθενείς οι άνεμοι και θερμοκρασία από 8 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια .Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, ενώ δεν προβλέπονται βροχές.