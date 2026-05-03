Ο καιρός τη Δευτέρα 04/05/2026

Με αρκετά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκίνησε η μέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, σταδιακά εξασθενούν οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο.

Αναλυτικότερα, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπεται αίθριος καιρός.

Παράλληλα, τοπικές νεφώσεις περιμένουμε στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ.

Επίσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι, βορειοανατολικοί θα αγγίξουν τα 7 έως και 8 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τάση εξασθένησης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Στα Χανιά στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις στα βόρεια ενώ στα νότια της Κρήτης τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Επιπλέον, οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί θα πνέουν από 3-5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και επιστροφή στην άνοιξη.