Ο καιρός την Κυριακή 03/05/2026

Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα διατηρήθηκε η θερμοκρασία σήμερα το πρωί στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, συνεχίζονται οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο και οι βροχοπτώσεις κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αναλυτικότερα, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Ταυτόχρονα, ασθενείς βροχές περιμένουμε στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έως 8 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8, με ριπές ακόμα και 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς.

Στα Χανιά στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο προβλέπονται βροχές ενώ στα νότια της Κρήτης τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις και ασθενείς βροχές κατά διαστήματα. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 7 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Την Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ της Δευτέρας.

Ο καιρός βελτιώνεται τις επόμενες ημέρες, η αστάθεια να υποχωρεί σταδιακά και η θερμοκρασία να ανεβαίνει.