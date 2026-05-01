Ο καιρός την Κυριακή 02/05/2026

Αρκετά χαμηλές για την εποχή ήταν οι θερμοκρασίες σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, παρατηρείται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ενισχυμένοι άνεμοι θα επικρατήσουν στο Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Ταυτόχρονα, τοπικές βροχές περιμένουμε από το πρωί στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 19 βαθμούς, με βόρειους ανέμους έως 8 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Στα Χανιά στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο προβλέπονται βροχές ενώ στα νότια της Κρήτης τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπονται βροχές κυρίως Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη με μικρότερη ένταση.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Επιπλέον, οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 στο Αιγαίο.

Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να εξασθενεί και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.