Ο καιρός την Παρασκευή 01/05/2026

Περισσότερη συννεφιά και κρύο εκδηλώθηκε σήμερα στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με κρύο και χιόνια οδεύουμε προς την πρωτομαγιά.

Πιο αναλυτικά αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε βροχές και λιγα χιόνια στα ορεινά . Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ .

Ακόμη βροχές προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας

Παράλληλα συννεφιες και βροχές προβλέπονται στην Στερεά , την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα . Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Συγχρόνως στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες . Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς.

Το Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια και χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 με 17 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα .Παράλληλα οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Τέλος για την συνεχεια βελτιώνεται ο καιρός και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.