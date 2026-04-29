Ο Γιατρός (Ε)

Ο καιρός την Πέμπτη 30/04/2026

Ξεπέρασε 20 βαθμούς   σήμερα το πρώι  ο υδράργυρος σε αρκετές νησιωτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού οδευοντας προς την πρωτομαγιά , ερχονται βροχές, κρύα ακόμα και χιόνια!

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη  στη βόρεια Ελλάδα  περιμένουμε  βροχές τοπικές καταιγίδες και λιγα χιόνια στα ορεινά . Η θερμοκρασία  στους 25  βαθμούς  και βορειοι άνεμοι  μέχρι 6  μποφόρ.

Ακόμη βροχές προβλέπονται  στον κάμπο της  Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες βροχές  περιμένουμε, στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο  και  τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 26  βαθμούς και βοριάδες  μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες νεφώσεις αναμένονταιστις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα .Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 3 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24   βαθμούς.

Κατεβαίνοντας στην Κρήτη, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλα, στο Ηράκλειο και στα νότια προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε λίγη συννεφιά . Ασθενείς οι άνεμοι  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται καταιγίδα μετά  το μεσημέρι . Σταδικά βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό  ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή-πρωτομαγιά προβλέπονται συννεφιές με βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία  θα αγγίξει  τους 16 με 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια ο καιρός θα παραμείνει λίγο ακόμα  άστατος και κρύος.

