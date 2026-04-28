Ο καιρός την Τετάρτη 29/04/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες με μπόρες και υψηλές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται μεσημερινές μπόρες στα ορεινά.Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μεσημεριανές μπόρες περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και βόρειοι ανεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Β/Α άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, οδεύοντας προς την πρωτομαγιά ερχονται βροχές, κρύο ακόμη και χιόνια!