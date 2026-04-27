Ο καιρός την Τρίτη 28/04/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωι σε αρκετές περιοχές με το θερμόμετρο να ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

Σε ο,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με αρκετό ήλιο και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεώσεις προβλέπονται στον θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη μπόρες μετά το μεσημέρι αναμένονται στην ορεινή Πελοπόννησο και τη Στερεά . Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Αντίθετα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό .Η Θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Β/Α άνεμοι έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για την συνέχεια, έρχονται περισσότερες βροχές και κρύο.