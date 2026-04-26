Ο καιρός τη Δευτέρα 27/4/2026

Ξεπέρασε τους είκοσι βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε νησιωτικές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με καλό καιρό και στη στεριά και στη Θάλασσα θα ξεκινήσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βορειοδυτική Ελλάδα, περιμένουμε λίγες μπόρες το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και Β/Α άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Ακόμη ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μεσημεριανές μπόρες αναμένονται στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς

Συγχρόνως στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι οι άνεμοι έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς.

Την Τρίτη περιμένουμε τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 με 26 βαθμούς στη ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια έρχονται περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.