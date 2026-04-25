Ο καιρός την Κυριακή 26/4/2026

Είκοσι βαθμούς πάνω από το μηδέν κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα λίγη συννεφιά περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Ομοίως λίγες νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και τοπικές βροχές το πρωί στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο ,στα Χανιά ,στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Β άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς.

Ηλιοφάνεια αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπεται μεσημεριανή αστάθεια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα συνεχιστεί με καλές καιρικές συνθήκες και στην ξηρά και στη Θάλασσα.