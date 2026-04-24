Ο καιρός το Σάββατο 25/4/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού επιστροφή στην άνοιξη με άνοδο και της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης αραιή συννεφιά προβλέπεται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα τοπικές νεφώσεις περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο και ηλιοφάνεια στο Ιόνιο, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 3 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 17 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά , στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Β/Α άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπονται λίγες βροχές μόνο στις νοτιότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα ξεκινά με καλό καιρό και σε στεριά και θάλασσα.