Ο Γιατρός (Ε)

Ο καιρός την Παρασκευή 24/04/2026

Στους 1 με 2 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές ορεινές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού  μετά τη φθινοπωρινή παρένθεση επιστρέφουμε στην ανοιξη!

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βορεια   Ελλάδα το  αναμένονται λίγες  νεφώσεις. Η θερμοκρασία  στους 20 βαθμούς  και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις  προβλέπονται   στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές και εξασθενημένες  βροχές  περιμένουμε στην Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ομοίως λίγες νεφώσεις    προβλέπονται  στις Κυκλάδες και  στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 19  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία αναμένονται βροχές και σποραδικές  καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε  ηλιογάνεια .Β/Α  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 9  έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις . Ασθενείς εώς μέτριοι  οι  άνεμοι στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7  έως 20  βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπονται βροχές μόνο στις νοτιότερες περιοχές

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα δυτικά.

Παράλληλα οι  βόρειοι   άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια διατηρούνται οι αίθριες καιρικές συνθήκες και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.

