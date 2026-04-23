Ο καιρός την Παρασκευή 24/04/2026

Στους 1 με 2 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές ορεινές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού μετά τη φθινοπωρινή παρένθεση επιστρέφουμε στην ανοιξη!

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βορεια Ελλάδα το αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές και εξασθενημένες βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ομοίως λίγες νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιογάνεια .Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις . Ασθενείς εώς μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς.

To Σάββατο προβλέπονται βροχές μόνο στις νοτιότερες περιοχές

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα δυτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια διατηρούνται οι αίθριες καιρικές συνθήκες και ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία.