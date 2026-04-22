Ο καιρός την Πέμπτη 23/4/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού διατηρούνται οι βροχές και πέφτει και άλλο η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές, καταιγίδες , λίγα χιόνια στα ορεινά και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο και λίγες βροχές στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 18 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές μέχρι το μεσημέρι. Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες. Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 8έως 16 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στις νοτιότερες περιοχές

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 17 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι Β άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, βελτιώνεται ο καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.