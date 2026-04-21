Ο καιρός την Τετάρτη 22/4/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού έρχονται βροχές , καταιγίδες ακόμα και χιόνια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε μετά το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές μετά το μεσημέρι. Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι και καταιγίδες. Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 17 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, βελτιώνεται ο καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία