Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (E)

Ο καιρός την Τετάρτη 22/4/2026

Περιγραφή δελτίου

Υψηλές  θερμοκρασίες  σημειώθηκαν σήμερα το πρωί  σε αρκετές   περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού έρχονται βροχές , καταιγίδες ακόμα και χιόνια.

Πιο αναλυτικά για αύριο  Τετάρτη  στη βόρεια Ελλάδα  αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 17 βαθμούς  και Β άνεμοι  μέχρι 6  μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες  περιμένουμε μετά το μεσημέρι  στη Στερεά και την  Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 24  βαθμούς και άνεμοι  μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες νεφώσεις  αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ  άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21  βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο και στα νότια του νησιού  προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22  βαθμούς.

Στην Αττική  αναμένονται βροχές μετά το μεσημέρι. Β/Δ  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 13 έως 22  βαθμούς.

Στη  Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι και καταιγίδες. Β/Δ άνεμοι  μέχρι 5  μποφόρ  στο   Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 17  βαθμούς.

Την Πέμπτη  αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η θερμοκρασία  θα φτάσει στους 17 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, βελτιώνεται ο  καιρός και ανεβαίνει και η θερμοκρασία

Κεντρικό δελτίο 21/4/2026

Κεντρικό δελτίο 21/4/2026

