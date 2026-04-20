Ο καιρός την Τρίτη 21/4/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 20 βαθμούς.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας θα κυλίσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στον θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη λίγες βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται στην Πελοπόννησο και τη Στερεά . Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Αντίθετα στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό. Η Θερμοκρασία έως 22 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι και θερμοκρασία από 12 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεσημεριανές μπόρες. Σχεδόν άπνοια στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για την συνέχεια, διατηρείται η αστάθεια και πέφτει η θερμοκρασία.