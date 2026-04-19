Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

Ο καιρός τη Δευτέρα 20/04/2026

Έφτασε τους 19 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία  στο  Αργοστόλι και στο Καστελλόριζο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με σχετικά  καλό καιρό και στη στεριά και στη Θάλασσα θα ξεκινήσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο  Δευτέρα  στη βόρεια Ελλάδα   περιμένουμε λίγες μπόρες το μεσημερι κυρίως στα ορεινα. Η θερμοκρασία  στους 23 βαθμούς  και άνεμοι  μέχρι 3 μποφόρ .

Ακόμη αραιή συννεφιά   προβλέπεται   στην πεδιάδα της  Θεσσαλίας

Παράλληλα μεσημεριανές μπόρες  αναμένονται  στη Στερέα και  την Πελοπόννησο κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 23 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα . Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5  μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21   βαθμούς

Συγχρόνως στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται ηλιοφάνεια.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10  έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά . Ασθενείς οι  άνεμοι ενώ  η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 12 έως 22  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει λίγο το μεσημέρι. Σχεδόν άπνοια   στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 22   βαθμούς.

Την Τρίτη  περιμένουμε τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία  θα αγγίξει  τους 24  με 25 βαθμούς στη ηπειρωτική Ελλάδα  .

Παράλληλα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια θα διατηρηθούν οι ανοιξιάτικες συνθήκες με μεσημεριανή ασταθεια και λίγη ψύχρα.

Κεντρικό Δελτίο 19/04/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 19/04/26

Ο καιρός την Κυριακή 19/04/2026

Κεντρικό Δελτίο 18/04/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 18/04/2026

Ο καιρός το Σάββατο 18/04/2026

Κεντρικό Δελτίο 17/04/2026

Μεσημεριανό δελτίο 17/4/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 17/4/2026

Κεντρικό Δελτίο 16/4/2026

