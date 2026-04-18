Ο καιρός την Κυριακή 19/04/2026

1-4 βαθμούς πάνω από το μηδέν κατέγραψε νωρις το πρωί το θερμόμετρο σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού αρκετή ηλιοφάνεια και πτωση της θερμοκρασίας περιμέμενουμε τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης συννεφιές προβλέπονται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα μεσημεριανές μπόρες περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο ,στα Χανιά ,στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

Λίγες βροχές το μεσημέρι αναμένονται στη Θεσσαλονίκη.Σχεδόν άπνοια στο θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 22 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπονται λίγες βροχές μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα συνεχιστεί με περισσότερες βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.