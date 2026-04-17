Ο καιρός το Σάββατο 18/04/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού φεύγει η σκονη και πέφτει η θερμοκρασία.Η αστάθεια παραμένει.

Πιο αναλυτικά αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα κυρίως μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης συννεφιά προβλέπεται στο Θεσσαλικό κάμπο.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται το πρωί στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο και στα Χανιά , στο Ηράκλειο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει τις μεσημεριανές ώρες .Ασθενείς οι άνεμοι στο θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπεται μεσημεριανή ασταθεια στα ηπειρωτικά ,κυρίως στα ορεινά .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αίγαιο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα ξεκινά με καλό καιρό και σε στεριά και θάλασσα.