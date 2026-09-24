UEFA Nations League: Ούτε ο Ιωαννίδης κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα
Αποφασισμένοι να κάνουν την ανατροπή για να πετύχουν γκολ αλλά και να γυρίσουν το ματς κόντρα στην ατυχία τους μπήκαν οι διεθνείς από το πρώτο δευτερόλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου . Η Σερβία αμύνεται η Ελλάδα επιτίθεται και το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Στο 65 ένας υποδειγματικός συνδυασμός που δυστυχώς και αυτός κατέληξε στα χέρια του πορτιέρο των Σέρβων.
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