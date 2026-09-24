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UEFA Nations League: Ούτε ο Ιωαννίδης κατάφερε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα

UEFA NATIONS LEAGUE
24/09/2026 23:26

Αποφασισμένοι  να κάνουν  την ανατροπή για να πετύχουν  γκολ αλλά και να γυρίσουν  το ματς κόντρα στην ατυχία  τους μπήκαν οι διεθνείς από το πρώτο δευτερόλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου .  Η Σερβία αμύνεται η Ελλάδα επιτίθεται  και το σκηνικό παραμένει το ίδιο. Στο 65 ένας υποδειγματικός συνδυασμός που δυστυχώς και αυτός κατέληξε στα χέρια του πορτιέρο των Σέρβων.

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