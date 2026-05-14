Ζελένσκι: Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ χτυπήθηκε από ρωσικά drones

Όχημα ανθρωπιστικής αποστολής του ΟΗΕ στην Ουκρανία επλήγη “δύο φορές” από ρωσικά drones στην επαρχία της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της χώρας, κατήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

“Στη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής στη Χερσώνα οι Ρώσοι επιτέθηκαν δύο φορές σε όχημα του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha) με drones”, ανέφερε ο Ζελένσκι στο Facebook διευκρινίζοντας ότι στο όχημα επέβαιναν ο επικεφαλής της υπηρεσίας και οκτώ μέλη της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες και ότι το προσωπικό της αποστολής απομακρύνθηκε.

“Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνώριζαν ποιο όχημα στοχοθετούσαν”, τόνισε στο Χ.

Βίντεο που ανήρτησε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της επαρχίας Ολεξάντρ Προκούντιν δείχνει δύο οχήματα, ένα από τα οποία φέρει εμφανώς το σύμβολο του ΟΗΕ, να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ