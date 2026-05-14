Αντιπροσωπείες Λιβάνου και Ισραήλ συναντώνται στις ΗΠΑ

Διαπραγματευτές της ισραηλινής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυσης του πυρός που όμως δεν σταμάτησε εκατοντάδες επιπλέον θανάτους σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος λέει πως βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά.

Η νέα συνάντηση θα γίνει την επομένη σειράς ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου τριάντα τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον πέντε παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Αντιπρόσωποι των δυο κυβερνήσεων είχαν ήδη συναντηθεί την 23η Απριλίου στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τότε παράταση της κατάπαυσης του πυρός για τρεις εβδομάδες, εκφράζοντας την προσμονή του ότι οι δυο γείτονες στην Εγγύς Ανατολή, που δεν έχουν επίσημα διπλωματικές σχέσεις, θα συνάψουν ιστορική συμφωνία.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε μάλιστα αναγγείλει πως θα υποδεχόταν στον Λευκό Οίκο, σύντομα κατ’ αυτόν, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η προσδοκία του αυτή μένει ως τώρα ανεκπλήρωτη, καθώς ο αρχηγός του κράτους του Λιβάνου θέτει ως προϋποθέσεις να κλειστεί προηγουμένως συμφωνία για ζητήματα ασφαλείας και να τερματιστούν οι ισραηλινές επιθέσεις.

Η κατάπαυση του πυρός παρατάθηκε ως την ερχόμενη Κυριακή 17η Μαΐου. Όμως, αφού τέθηκε σε ισχύ, τη 17η Απριλίου, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Και πάνω από 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο επιστημονικής έρευνας του Λιβάνου.

Το Ισραήλ λέει πως διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ, το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στον Ιράν και κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο τη 2η Μαρτίου, όταν επιτέθηκε στο εβραϊκό κράτος σε υποστήριξη στην Ισλαμική Δημοκρατία, εναντίον της οποίας εξαπολύθηκε αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου.

«Όποιος απειλεί το κράτος του Ισραήλ πεθαίνει εξαιτίας του λάθους του», απειλούσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τη στοχευμένη δολοφονία ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολάχ στην καρδιά της Βηρυτού.

Στις δικές του έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, το Ιράν απαιτεί ο τερματισμός του πολέμου, αν κλειστεί συμφωνία, να συμπεριλάβει τον Λίβανο–με άλλα λόγια, το Ισραήλ να σταματήσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ.

«Εδραίωση»;

Στην Ουάσιγκτον, ο Λίβανος θα επιδιώξει να «εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Η προτεραιότητα είναι να τερματιστούν οι θάνατοι και οι καταστροφές».

Από το ξέσπασμα του νέου πολέμου τον Μάρτιο έχουν σκοτωθεί πάνω από 2.800 άνθρωποι στον Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 200 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ πλήττει τομείς όπου ζουν κατά πλειονότητα σιίτες, ιδίως νότια συνοικία της Βηρυτού, κι έχει καταλάβει ζώνη στον νότο του Λιβάνου–που κατείχε από το 1982 ως το 2000.

Η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι σκοπός της είναι να προασπιστεί η εθνική κυριαρχία του Λιβάνου, στο σύνολο της επικράτειάς του, ωστόσο ταυτόχρονα απαιτεί από την κυβέρνηση της χώρας να εξουδετερώσει και να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ–το κίνημα το απορρίπτει.

Για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι συνομιλίες αυτές θα επιτρέψουν να υπάρξει ρήξη «με την αποτυχημένη προσέγγιση των δυο τελευταίων δεκαετιών που άφησε τρομοκρατικά κινήματα να ριζώσουν και να πλουτίσουν υπονομεύοντας την εξουσία του κράτους του Λιβάνου και απειλώντας τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ».

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου Αούν πως παραδίδεται στον «εχθρό».

Αντίθετα με τις προηγούμενες διμερείς επαφές, ούτε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ούτε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρόντες. Και οι δυο βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

Στις διήμερες συνομιλίες, που θα γίνουν στο Σέιτ Ντιπάρτμεντ, οι αμερικανοί μεσολαβητές θα συμπεριλάβουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ στις δυο χώρες: τον Μάικ Χάκαμπι, ευαγγελικό πάστορα και θερμό υποστηρικτή των φιλοδοξιών του Ισραήλ στην περιοχή· και τον Μισέλ Ίσα, συχνά συμπαίκτη του προέδρου Τραμπ σε ματς γκολφ, γεννημένο στη χώρα των κέδρων.

Τον Λίβανο θα αντιπροσωπεύσει ο Σιμόν Καράμ, δικηγόρος και διπλωμάτης 76 ετών. Το Ισραήλ ο πρεσβευτής του στην Ουάσιγκτον Γιεχιέλ Λέιτερ, 67 ετών, σύμμαχος και συνοδοιπόρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου για δεκαετίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ