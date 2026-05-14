Χανταϊός: Αρνητικά τα τεστ και των 22 Γάλλων που ήρθαν σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα του MV Hondius

«Το σύνολο των επαφών ενός ανθρώπου που βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, οι οποίοι βρίσκονται στη Γαλλία» υποβλήθηκαν σε τεστ και βρέθηκαν «αρνητικοί», ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στο Χ.

«Για προληπτικούς λόγους μπροστά σε μια ασθένεια το ποσοστό θνησιμότητας της οποίας εκτιμάται από 30 ως 40% και με μακρά περίοδο επώασης – που σήμερα υπολογίζεται στις 42 ημέρες—αυτοί οι 26 άνθρωποι θα παραμείνουν σε καραντίνα στο νοσοκομείο» και «θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση και να υποβάλλονται σε τεστ 3 φορές την εβδομάδα», πρόσθεσε η Ριστ.

Από εδώ και στο εξής οι υγειονομικές αρχές δεν θα ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των τεστ, εκτός κι αν υπάρξει κάποιο θετικό, διευκρίνισε.

Οκτώ Γάλλοι αναχώρησαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ με την πτήση στην οποία βρισκόταν και η Ολλανδή επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου M Hondius η οποία πέθανε από χανταϊό.

Εξάλλου άλλοι 14 Γάλλοι ήταν επαφές της ίδιας γυναίκας στην πτήση Γιοχάνεσμπουργκ- Άμστερνταμ στην οποία επιβιβάστηκε για λίγο.

Πέντε Γάλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου παραμένουν στο νοσοκομείο Bichat του Παρισιού. Τέσσερις εξ αυτών είναι καλά και έχουν αρνητικά τεστ, όμως μία γυναίκα είναι θετική στον χανταϊό και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση.

