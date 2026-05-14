Ρωσία: Ο πρόεδρος Πούτιν θα επισκεφθεί πολύ σύντομα την Κίνα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχουν συναντηθεί περισσότερες από 40 φορές στη διάρκεια των ετών, πιο πρόσφατα στο Πεκίνο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σχέσης «χωρίς όρια» τον Φεβρουάριο του 2022, λιγότερο από τρεις εβδομάδες προτού η Μόσχα ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ