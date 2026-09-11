Judy Heumann: Η γυναίκα που άλλαξε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Η ταινία «Being Heumann» έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της Judy Heumann και τον αγώνα της για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Sian Heder, γνωστή από την ταινία «CODA».

Η Heumann θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές του αμερικανικού κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πολλοί την αποκαλούσαν «μητέρα» του κινήματος.

Η ταινία επικεντρώνεται στην κινητοποίηση του 1977 στο Σαν Φρανσίσκο. Τότε, περίπου 100 άνθρωποι με αναπηρία κατέλαβαν ένα ομοσπονδιακό κτίριο.

Η κατάληψη κράτησε 26 ημέρες και έγινε μία από τις σημαντικότερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του αμερικανικού κινήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την εφαρμογή του Άρθρου 504 του Rehabilitation Act του 1973. Η συγκεκριμένη νομοθεσία προέβλεπε προστασία από διακρίσεις και καλύτερη πρόσβαση για ανθρώπους με αναπηρία.

Η πίεση που ασκήθηκε απέδωσε. Ο τότε υπουργός Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ, Joseph Califano Jr., υπέγραψε τελικά τους κανονισμούς για την εφαρμογή του Άρθρου 504.

Στον ρόλο της Heumann βρίσκεται η Βρετανίδα ηθοποιός Ruth Madeley. Ο Mark Ruffalo υποδύεται τον Califano.

Στην ταινία συμμετέχει και ο Daniel Durant, ο οποίος είχε συνεργαστεί ξανά με τη Heder στο «CODA».

Η νέα παραγωγή δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην εκπροσώπηση. Οι περισσότεροι ηθοποιοί του καστ είναι άνθρωποι με αναπηρία.

Η Heder θέλησε να παρουσιάσει τη Heumann όχι μόνο ως ακτιβίστρια. Η ταινία δείχνει και το χιούμορ, τη χαρά και την πιο προσωπική πλευρά της γυναίκας που πρωταγωνίστησε σε μία από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στις ΗΠΑ.

Η ιστορία της μεταφέρεται πλέον στη μεγάλη οθόνη, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την κατάληψη που βοήθησε να αλλάξει την αμερικανική νομοθεσία.