Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, προκειμένου να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας, ενώ μια αεροσυνοδός της ολλανδικής εταιρείας KLM νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ με πιθανά συμπτώματα.

Συνολικά τρεις άνθρωποι – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα– που επέβαιναν στο MV Hondius έχουν πεθάνει αφού μολύνθηκαν από χανταϊό. Οκτώ άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν μολυνθεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, όπου το πλοίο έκανε στάση, προτού εκδηλωθεί το ξέσπασμα της επιδημίας.

Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκονται πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους.

Ένας από τους επιβάτες αυτούς ήταν και η 69χρονη σύζυγος του Ολλανδού ο οποίος πέθανε στο MV Hondius στις 11 Απριλίου. Η γυναίκα αυτή αρρώστησε και πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ προτού καταφέρει να επιστρέψει στην Ολλανδία.

Η εταιρεία KLM ανακοίνωσε χθες ότι μία επιβάτης απομακρύνθηκε από πτήση της εταιρείας στις 25 Απριλίου, που αναχώρησε από το Γιοχάνεσμπουργκ με προορισμό το Άμστερνταμ, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Αργότερα η επιβάτης πέθανε.

“ Λόγω της κατάστασης της υγείας της επιβάτιδας εκείνη τη στιγμή, το πλήρωμα αποφάσισε να μην της επιτρέψει να ταξιδέψει με την πτήση αυτή”, διευκρίνισε η αεροπορική εταιρεία. “ Αφού η επιβάτιδα αποβιβάστηκε, η πτήση αναχώρησε για την Ολλανδία”, πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές της Ολλανδίας “ για προληπτικούς λόγους” έχουν αρχίσει να έρχονται σε επαφή με όλους του επιβάτες της εν λόγω πτήσης, σημείωσε η KLM.

Στο μεταξύ σήμερα, σύμφωνα με τον ολλανδικό σταθμό RTL, μία αεροσυνοδός της KLM που ήρθε σε επαφή με τη γυναίκα έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ, αφού παρουσίασε πιθανά, ήπια συμπτώματα μόλυνσης από χανταϊό.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Υγείας, αυτή τη στιγμή η γυναίκα υποβάλλεται σε τεστ προκειμένου να καθοριστεί αν έχει μολυνθεί από χανταϊό.

Εξάλλου ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι ένας Γάλλος πολίτης έχει έρθει επαφή με πρόσωπο που ασθένησε από χανταϊό, όμως ο ίδιος δεν εμφανίζει συμπτώματα αυτή τη στιγμή.

Ένας άνδρας νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, ένας άλλος στη Ζυρίχη και τρία ύποπτα κρούσματα έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο με αεροασθενοφόρα προς την Ευρώπη.

Το στέλεχος του χανταϊού που έχει εντοπιστεί σε όσους έχει επιβεβαιωθεί ότι μολύνθηκαν είναι αυτό των Άνδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της στενής και παρατεταμένης επαφής, όπως τονίζουν οι ειδικοί.

Ωστόσο οι υγειονομικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο έχουν τεθεί σε εγρήγορση.

Το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε λόγω του χανταϊού βρισκόταν στη Λατινική Αμερική από τα τέλη Νοεμβρίου και ταξίδευε για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή, και την Ουρουγουάη, ενώ επέστρεψε στην Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου, για να επιβιβαστεί στο πλοίο την 1η Απριλίου.

Ο χανταϊός είναι ενδημικός σε ορισμένες περιοχές της Αργεντινής, κυρίως στις Άνδεις, με τουλάχιστον περίπου εξήντα κρούσματα να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια. Εξαπλώνεται κυρίως μέσω των τρωκτικών, μολύνοντας ανθρώπους μέσω επαφής με αρουραίους ή ποντίκια, ή τα ούρα τους, τα περιττώματα και ή το σάλιο τους. Λιγότερο συχνά, εξαπλώνεται μέσω μολυσμένων επιφανειών.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής έχει ανακοινώσει ότι θα πιάσει τρωκτικά στην πόλη Ουσουάια, από όπου απέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο, και θα πραγματοποιήσει ελέγχους για να εξακριβώσει αν είναι φορείς ιών.

Στο MV Hondius παραμένουν περίπου 150 άνθρωποι, όμως “ κανένας από αυτούς δεν εμφανίζει συμπτώματα”, όπως διευκρίνισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ