LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Ρωσία: Ο Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια της παρέλασης την Ημέρα της Νίκης

Θα συναντήσει ξένους προσκεκλημένους
ΔΙΕΘΝΗ
07/05/2026 16:46
Ρωσία: Ο Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια της παρέλασης την Ημέρα της Νίκης
AP Photo/Metzel Sputnik

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία μεθαύριο Σάββατο για την επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ασφάλεια γύρω από τον Πούτιν έχει ενισχυθεί, λόγω του κινδύνου μιας ουκρανικής επίθεσης κατά την διάρκεια των εορτασμών.

Μετά την παρέλαση, ο Πούτιν θα έχει μια σειρά διμερών συναντήσεων, όπως με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, τον βασιλιά της Μαλαισίας Σουλτάνο Ιμπραχίμ και τον πρόεδρο του Λάος Θονγκλούν Σιζουλίθ, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης