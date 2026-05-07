Ρωσία: Ο Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά τη διάρκεια της παρέλασης την Ημέρα της Νίκης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκφωνήσει ομιλία κατά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία μεθαύριο Σάββατο για την επέτειο της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ασφάλεια γύρω από τον Πούτιν έχει ενισχυθεί, λόγω του κινδύνου μιας ουκρανικής επίθεσης κατά την διάρκεια των εορτασμών.

Μετά την παρέλαση, ο Πούτιν θα έχει μια σειρά διμερών συναντήσεων, όπως με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, τον βασιλιά της Μαλαισίας Σουλτάνο Ιμπραχίμ και τον πρόεδρο του Λάος Θονγκλούν Σιζουλίθ, δήλωσε ο Ουσακόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ