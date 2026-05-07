Κρεμλίνο: Έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας του Πούτιν για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα, ότι επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, εφαρμόζονται για τον Ρώσο προέδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την περίπτωση ουκρανικής επίθεσης, κατά τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

“Ξέρετε ότι την παραμονή σημαντικών αργιών, και, βέβαια, ίσως πιο σημαντικά, της Ημέρας της Νίκης στη χώρα μας, λαμβάνονται πάντα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας από τις συναφείς ειδικές υπηρεσίες”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Είπε πως αυτό απαιτείτο φέτος λόγω της “τρομοκρατικής απειλής” όπως είπε από την Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση αν τα μέτρα ασφαλείας του Πούτιν έχουν ενισχυθεί για τον ίδιο λόγο, ο Πεσκόφ είπε: “Βέβαια”.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέρριψε πληροφορίες του CNN και άλλων δυτικών ΜΜΕ νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενη ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το Κρεμλίνο αύξησε απότομα την ασφάλεια γύρω από τον Πούτιν λόγω φόβων για πραξικόπημα ή απόπειρα δολοφονίας.

“Έχω μία ερώτηση για εσάς. Τι είναι ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών; Δεν γνωρίζω την ύπαρξη τέτοιου πράγματος”, είπε ο Πεσκόφ.

Η Μόσχα έχει τεθεί σε κατάσταση υψηλού συναγερμού για το ενδεχόμενο προσπάθειας από την Ουκρανία να διαταράξει τις εκδηλώσεις του Σαββάτου για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πούτιν θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας και συνήθως εκφωνεί λόγο.

Τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύεται την ευκαιρία προκειμένου να συσπειρώσει τους Ρώσους απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τους Ρώσους στρατιώτες της σύγχρονης εποχής ήρωες που ακολουθούν τα βήματα όσων υπερασπίστηκαν τη χώρα στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, για λόγους ασφαλείας, η παρέλαση της 9ης Μαΐου θα λάβει χώρα φέτος χωρίς τη συνήθη επίδειξη οπλισμού όπως άρματα μάχης και πύραυλοι.

Τη Δευτέρα, πολυώροφο κτίριο στη νοτιοδυτική Μόσχα επλήγη από μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone). Σήμερα, η Ρωσία δήλωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνά κατέστρεψε 32 drones που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα.

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει κατ΄επανάληψη ότι θα απαντήσει σε τυχόν ουκρανικές επιθέσεις στη διάρκεια των εορτασμών του Σαββάτου με μαζική πυραυλική επίθεση στο κέντρο του Κιέβου. Έχει ανακοινώσει κατάπαυση πυρός για τις 8 και 9 Μαΐου.

Η εκεχειρία δεν συμφωνήθηκε με το Κίεβο, το οποίο κήρυξε δική του διήμερη κατάπαυση του πυρός χθες και σήμερα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως η Ρωσία απέτυχε να απαντήσει στις εκκλήσεις επί μακρόν του Κιέβου για μόνιμη κατάπαυση πυρός, προσθέτοντας πως “η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πιο πολύτιμη από τους ‘εορτασμούς’ οιασδήποτε επετείου”.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ